Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нее

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.

- Мне жаль, что затянулась эта неоправданная дисквалификация. Это чистой воды ошибка ее менеджмента. Жалко потерянный год. Возвращаться всегда сложно, особенно в психологическом плане. Маше надо быть готовой к тому, что трибуны будут против нее. Хочу пожелать ей, когда она начнет играть в апреле, побыстрее избавиться от психологического пресса, который на нее навалился, - заявил Тарпищев.

Напомним, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сможет вернуться к официальным соревнованиям в конце апреля 2017 года. Тогда истечет срок ее дисквалификации за применение мельдония.

16 декабря россиянка уступила в выставочном матче олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг.

