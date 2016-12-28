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Илья «Lil» Ильюк: В состав Natus Vincere не верю

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Украинский игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк в интервью порталу cyber.sports.ru прокомментировал новый состав команды Natus Vincere.

«Становление команды – очень тяжелый процесс, в коллективе постоянно возникают проблемы, в основном психологического характера. Например, команда играет, одерживает победы, а потом меняется мета или выходит новый патч, и начинается серия поражений. Игроки могли банально не успеть разобраться в игре – и начинаются конфликты. На этой почве может дойти и до дизбанда.

Денди привык выигрывать, известно, что путь к победам тяжелый, а тут три иностранца в команду пришли. Например, Генерал всегда играл в СНГ за русскоговорящие команды, а тут только трое знают этот язык.

Пайкатт – очень жесткий и очень круто играет, с Бивером непонятно. У Na’Vi есть статсмены, которые по какой-то формуле высчитывают скилл игрока, его KDA, не KDA – неважно. Но когда ты сидишь на сцене, на том же мейджоре, это не имеет никакого значения, потому что если твой керри погибает, то ты должен идти и помогать, а не на свою стату смотреть. К тому же огромную роль играют простые человеческие качества: важно, какой у тебя характер, не только уровень игры.

Я, как игрок, в состав Na’Vi не верю. Нужен какой-то супержесткий разгон, потрясающая командная «химия», синергия, когда люди на одной волне, а это просто так не построить», – сказал Илья.

Напомним, что 27 декабря Natus Vincere анонсировала новый состав команды по Dota 2. К Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, Роман «rmN-» Палей и Мальте «Biver» Винтер.

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