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Гол Окулова принес «Сибири» победу над «Кузней»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Сибири» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил нападающий гостей Константин Окулов.

«Сталевары» по-прежнему занимает 15-е, последнее место в Восточной конференции, их сегодняшний соперник идет в ней девятым.

3 января «Металлург» примет «Витязь», а «Сибирь» в тот же день примет «Локомотив».

Матч

Металлург Нк - Сибирь - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Окулов 51:45 (0:1).

Место и дата

28 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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