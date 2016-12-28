Гол Окулова принес «Сибири» победу над «Кузней»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Сибири» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу в третьем периоде забросил нападающий гостей Константин Окулов.
«Сталевары» по-прежнему занимает 15-е, последнее место в Восточной конференции, их сегодняшний соперник идет в ней девятым.
3 января «Металлург» примет «Витязь», а «Сибирь» в тот же день примет «Локомотив».
Матч
Металлург Нк - Сибирь - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Окулов 51:45 (0:1).
Место и дата
28 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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