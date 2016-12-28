Экс-боец UFC и М-1 Магальеш подписал контракт с ACB

Полутяжелый дивизион российской промоутерской компании ACB пополнился еще одним сильным спортсменом — экс-чемпионом M-1 Винни Магальешем, ранее также выступавшем в UFC и WSOF.

На данный момент в рекорде бойца 14 побед из 22 проведенных поединков, большую часть которых он завершил досрочно болевыми и удушающими.

В послужном списке Винни немало достижений — он трехкратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, чемпион мира по грэпплингу и двукратный бронзовый призер ADCC. Кроме того, Винни является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых тренеров мира по по грэпплингу и джиу-джитсу. В своем крайнем поединке (бой вечера WSOF 33) он проиграл Дэвиду Бранчу, который занимает восьмое место по версии Fightmatrix. Сам же Винни находится на 27 строчке этого рейтинга.