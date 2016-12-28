Дмитрий Шляхтин: У меня нет информации, сколько заявок подали наши атлеты на зимний чемпионат Европы

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о том, каков механизм заявки наших спортсменов на зимний чемпионат Европы 2017 года.

- У меня нет информации, сколько спортсменов подали индивидуальные заявки. Дедлайна какого-то нет. Есть старт, и за месяц как минимум нужно подавать заявку, - заявил Шляхтин.

Напомним, чемпионат Европы в закрытых помещениях пройдет в Белграде с 3 по 5 марта 2017 года.

ВФЛА по-прежнему не может заявлять легкоатлетов для участия в официальных зарубежных соревнованиях. В случае удовлетворения индивидуальных заявок отдельных спортсменов они будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

