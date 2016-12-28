«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Линделёфа

Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.



Согласно информации источника, в английском клубе решили не покупать игрока сборной Швеции, поскольку главный тренер команды Жозе Моуринью доволен игрой Маркоса Рохо и Фила Джонса.



Ранее сообщалось, что Линделёф подпишет с «Бенфикой» новый контракт и не покинет клуб до конца текущего сезона. При этом, сумма отступных за футболиста составит 50 млн фунтов.



В нынешнем сезоне 22-летний швед провел на клубном уровне 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.



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