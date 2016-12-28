Елистратов снялся с чемпионата России по шорт-треку

Действующий чемпион России по шорт-треку Семен Елистратов снялся с первенства страны в многоборье по семейным обстоятельствам.

«Я вынужден был сняться с чемпионата по семейным обстоятельствам», – цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Соревнования проходят с 27 по 29 декабря в Новогорске.

Накануне Елистратов квалифицировался в четвертьфинал соревнований на всех трех дистанциях (500, 1000 и 1500 метров), однако сегодня на старт не вышел.

Победитель турнира напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13-15 января в Турине.