Станислав Поздняков: Статья в New York Times – журналистский фейк

Член наблюдательного совета РУСАДА, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков высказался о публикации в New York Times материала о допинговой системе в российском спорте.

«Прочитал статью в New York Times самым внимательным образом, и чему был удивлен – содержание статьи абсолютно не соответствует заголовку. Прочитав и обсудив с коллегами текст, пришел к однозначному выводу, что слова, указанные в данной статье, вырваны из контекста общей беседы.

Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России – борьба с допингом, – но и во всех видах спорта во всем мире», – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова.

Напомним, The New York Times сообщило о существовании допинг-системы в российском спорте, сделав такой вывод на основании слов исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович, которая заявила о существовании «ведомственного заговора».

Позднее РУСАДА выступило с заявлением о том, что слова Анцелиович были искажены.