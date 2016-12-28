Сергей Романов: В бою против Султанахмедова буду идти вперед, как и всегда

Первый комментарий Сергей Романова, посвященный его предстоящему бою с Магомедом Султанахмедовым, который состоится 3 марта на турнире M-1 Challenge 75.



«Уже потихонечку втягиваюсь в тренировочный процесс – с железом работаю, бокс тренирую. Работаю на силу, потому что чемпион в моем весе Алексей Кунченко физически очень силен, надо догонять. Не то, чтобы я наперед смотрю на титульный бой, но планы у меня всегда грандиозные, посмотри, как пойдет. Сейчас я нацелен на Султанахмедова и, думаю, по накалу и уровню бой с ним будет ничуть не хуже, чем возможный бой с Кунченко.



Начал с двух тренировок в день, но почувствовал себя нехорошо, сложновато пока, поэтому решил сейчас по одной тренировке в день проводить, а после Нового Года вернусь к полноценному режиму. Пока нахожусь дома, потом поеду в Рязань на две недели на борцовские сборы. После этого вернусь в Питер и продолжу готовиться тут в «Сечи» и в зале «Бокс на Боровой». Мой соперник – левша, и мне нужны соответствующие спарринг-партнеры, а ребята из этого зала очень помогают.



Знаю его хорошо, когда был мелким, смотрел его бои, он тогда чемпионом был. Сейчас надо пересмотреть. Он хороший ударник, тренируется в «Горце», а там в принципе все аспекты у ребят на уровне – и ударка, и борьба. Очень хороший, совсем непроходной соперник. Да у меня проходных никогда и не было. Сложно сейчас сказать, в какой он форме – давно не выступал. Но он сейчас в пиковом для бойцов возрасте – 32 года, так что посмотрим. Думаю, в этом бою я откроюсь фаворитом, но, несмотря на все прогнозы, расслабляться и недооценивать соперника не собираюсь, просто буду идти вперед, как всегда», - сказал Романов.