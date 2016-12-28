Pajkatt: Мы провели несколько тренировочных матчей против других команд перед тем, как определиться с составом

Шведский игрок команды Natus Vincere Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль в интервью CyberSport.ru рассказал о переходе в Na`Vi, русском языке и поделился мнением о новом патче.



«Мы провели несколько тренировочных матчей против других команд перед тем, как определиться с составом. Весь процесс занял около двух недель.



В игре мы общаемся по-английски и пока что все проходит гладко, никаких проблем с коммуникацией у нас нет. Я знаком с Мальте «Biver» Винтером. Мы сыграли вместе несколько пабчиков. Я считаю, что у него есть потенциал. А еще он очень приятный тиммейт.



Что касается буткемпов, то остаться в Киеве для меня не проблема. Конечно, я буду скучать по своей девушке, но постоянные переезды — это часть игры.



Произношение у меня, может быть, и хорошее, но вот словарный запас состоит разве что из типичных фразочек, которые можно услышать в игре. Наверное, я научился этому у Александра «XBOCT» Дашкевича или Сергея «God» Брагина в свое время (смеется).



Новый патч оказался слишком уж большим. Да и он до сих пор остается слегка забагованным. Но я постепенно к нему привыкаю, да и идея с талантами мне понравилась.



Пока сложно сказать, как изменения повлияют на роль керри. Helm of the Dominator выглядит немного имбой — это все, что я знаю. И занерфите, пожалуйста, Святилища — это имба!»



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