Шиффрин одержала вторую победу в гигантском слаломе в Земмеринге
Олимпийская чемпионка
Микаэла Шиффрин стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира
в Земмеринге (Австрия).
По итогам двух попыток 21-летняя американская горнолыжница опередила на 0,15 секунды Тессу Ворле из Франции. Третье место заняла Виктория Ребенсбург из Германии.
Напомним, накануне Шиффрин также выиграла золото в первом гигантском слаломе в Земмеринге. Сегодняшняя победа стала для американки 25-й в карьере на этапах Кубка мира. При этом теперь у Шиффрин три победы в гигантском слаломе в карьере.
Единственная представительница России Кристина Крюкова не квалифицировалась во вторую попытку.
Земмеринг (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Гигантский слалом
1. Микаэла Шиффрин
(США) – 2.09,40
2. Тесса Ворле
(Франция) – +0,15
3. Виктория
Ребенсбург (Германия) – +0,18
Кристина Крюкова
(Россия) не квалифицировалась во вторую попытку.