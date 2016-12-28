Шиффрин одержала вторую победу в гигантском слаломе в Земмеринге

Олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).

По итогам двух попыток 21-летняя американская горнолыжница опередила на 0,15 секунды Тессу Ворле из Франции. Третье место заняла Виктория Ребенсбург из Германии.

Напомним, накануне Шиффрин также выиграла золото в первом гигантском слаломе в Земмеринге. Сегодняшняя победа стала для американки 25-й в карьере на этапах Кубка мира. При этом теперь у Шиффрин три победы в гигантском слаломе в карьере.

Единственная представительница России Кристина Крюкова не квалифицировалась во вторую попытку.

Земмеринг (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.09,40

2. Тесса Ворле (Франция) – +0,15

3. Виктория Ребенсбург (Германия) – +0,18

Кристина Крюкова (Россия) не квалифицировалась во вторую попытку.