Семериков победил на дистанции 10 000 м на чемпионате России
В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту.
Сегодня, 28 декабря, Данила Семериков стал победителем соревнований на дистанции 10 000 м.
На втором месте расположился Данил Синицин, а тройку призеров замкнул Евгений Серяев.
Конькобежный спорт
Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины
10 000 м
1. Данила Семериков (Саратовская область) – 13.32,31.
2. Данил Синицин (Челябинская область) – 13.35,30.
3. Евгений Серяев (Москва – Нижегородская область) – 14.03,98.
4. Валерий Конышев (Челябинская область) – 14.04,85.
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