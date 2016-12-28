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Семериков победил на дистанции 10 000 м на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту. 

Сегодня, 28 декабря, Данила Семериков стал победителем соревнований на дистанции 10 000 м. 

На втором месте расположился Данил Синицин, а тройку призеров замкнул Евгений Серяев.

Конькобежный спорт 
Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины
10 000 м

1. Данила Семериков (Саратовская область) – 13.32,31.
2. Данил Синицин (Челябинская область) – 13.35,30.
3. Евгений Серяев (Москва – Нижегородская область) – 14.03,98.
4. Валерий Конышев (Челябинская область) – 14.04,85.

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