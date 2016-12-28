Роман Ротенберг: Вопрос участия сборной России в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможное участие олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера.

«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке».

Напомним, правление ФХР принял решение о создании олимпийской сборной, которая в феврале сыграет на турнире в Словакии, а в апреле – на Кубке «Алросы» в Санкт-Петербурге.

Кубок Шпенглера – старейший клубный турнир в Европе, который традиционно проходит в Давосе с 26 по 31 декабря.