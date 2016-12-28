Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема»
Президент федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской
теннисистки Светланы Кузнецовой.
- Светлана по праву входит в десятку сильнейших теннисисток
мира. Если она продолжит в том же духе, то в следующем году может вновь
претендовать на победу в одном из турниров «Большого шлема», — приводят слова Тарпищева
«Известия».
Напомним, Кузнецова занимает девятое место в рейтинге WTA. В ее карьере две победы
на турнирах «Большого шлема». В 2004 Кузнецова выиграла US Open, а в 2009 победила на Roland Garros. В 2016 году петербурженка
дошла до полуфинала итогового турнира, где проиграла словачке Доминике
Цибулковой.
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