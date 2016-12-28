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«Авангард» упустил шанс догнать «Магнитку», уступив «Барысу»

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«Барыс» дома взял верх над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Кирилл Панюков, Мартин Сен-Пьер и Константин Пушкарев, у гостей - Илья Зубов.

Омичи упустили шанс догнать лидирующий в Восточной конференции магнитогорский «Металлург», казахстанский клуб идет шестым.

4 января «Барыс» примет «Спартак», а «Авангард» днем ранее встретится дома с московским «Динамо».  

Матч

Барыс - Авангард - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Зубов (Пестушко), 18:32 (0:1). Панюков (Савченко, B. Shinnimin), 42:12 (1:1). Сен-Пьер (Савченко, B. Shinnimin), 45:32 (2:1). Пушкарёв (Кучин), 59:35 (3:1).

Место и дата

28 декабря 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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