Андрес Иньеста: Мечтаю завершить карьеру в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о своем будущем, ответив, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в каталонском клубе.



«Надеюсь, что мой футбольный путь завершится именно здесь. Признаюсь, это моя мечта, я долго об этом думал.



Когда вы начинаете выступать в составе такой команды, вы не можете и представить, как дальше сложится ваша карьера. Со временем, некоторые вещи становятся понятнее и вы уже можете представить свой уход, будучи игроком этой команды.



У меня всегда была только одна цель – добиться успеха в «Барселоне». Конечно, у меня были трудные моменты здесь, но я счастлив находиться здесь.



Сейчас я не думаю о том, как сложится моя жизнь после окончания карьеры. Но я знаю точно, что буду связан с футболом», – цитирует Иньесту официальный сайт сине-гранатовых.

Напомним, 32-летний Иньеста является воспитанником сине-гранатовых. За основную команду полузащитник выступает с 2002 года. За это время он выиграл все возможные титулы с «Барселоной», сыграв за этот клуб 600 матчей.