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Федор Кудряшов: Карпин - действительно хороший тренер, но у каждого могут быть свои обиды

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о своей игре в «Спартаке» под руководством Валерия Карпина.

- Мне довелось поработать с Карпиным. Это действительно хороший тренер. Да, при нем я не заиграл, возможно, какое-то время у меня к нему был некий негатив, но у каждого могут быть свои обиды, а причина всегда должна быть в тебе. Прошло время, прежде чем я это понял, - рассказал Кудряшов.

Федор Кудряшов играл за «Спартак» в 2005 - 2012 годах, хотя в этот период времени он также защищал цвета «Химок», «Томи» и «Краснодара» на правах аренды.

15 января 2016 года футболист заключил контракт на три года с «Ростовом».

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