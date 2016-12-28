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TORNADO RoX подписала двух игроков в состав по League of Legends

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Организация TORNADO RoX представила двух игроков состава по League of Legends на весенний сплит 2017 года.

Рютис «Ritix» Лекстатис займет позицию керри, а Никита «Punisher» Лавринов будет выполнять роль лесника.

Состав TORNADO ROX на весенний сплит 2017:

Антон «Ekka» Шестаков
Рютис «Ritix» Лекстатис
Оскар «Raxxo» Базыдло
Никита «Punisher» Лавринов
Дмитрий «Dimajke» Гуща (неопределённый статус)
TBA (сложная линия)

Ritix ранее выступал в Vega Squadron, в составе которой стал участником финалов в ВТБ Ледовом дворце и серебряным призёром Континентальной лиги. Punisher до этого играл в команде Just.MSI. Он заменит Дмитрия «DimaJke» Гущу, который получил бан до конца весеннего сплита за прокачку эло-рейтинга на чужом аккаунте.

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