TORNADO RoX подписала двух игроков в состав по League of Legends

Pajkatt: Мы провели несколько тренировочных матчей против других команд перед тем, как определиться с составом

Шведский игрок команды Natus Vincere Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль в интервью CyberSport.ru рассказал о переходе в Na`Vi, русском языке и поделился мнением о новом патче.