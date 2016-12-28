Федор Кудряшов: Очень хотел поработать с Бердыевым, поэтому шел в «Ростов» абсолютно спокойным

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов считает Курбана Бердыева гарантом финансовой стабильности и спортивных успехов клуба.

- Вариант с переходом в «Ростов» у меня появился перед началам прошлого сезона. Но у меня была травма, а им нужен был игрок, способный сразу выйти и играть. Плюс между клубами возникли некие разногласия, поэтому переход пришлось отложить. Я полгода работал и играл в «Тереке», но потом узнал, что во мне до сих пор заинтересованы. Я сразу дал согласие на переход в «Ростов».



Могу сказать, что меня не пугали слухи с проблемами в финансировании команды. Я знал, что там работает Курбан Бердыев, поэтому все будет хорошо. Позвонил Джанаеву, он описал все в радужных тонах. Я очень сильно хотел поработать с Бердыевым, поэтому шёл в «Ростов» абсолютно спокойным.



Конечно, когда потом стало известно об уходе Бердыева, нам было это очень тяжело принять. Но я рад, что он остался и все получилось именно так, - рассказал Кудряшов.

Федор Кудряшов играл за «Спартак» в 2005 - 2012 годах, хотя в этот период времени он также защищал цвета «Химок», «Томи» и «Краснодара» на правах аренды.

15 января 2016 года футболист заключил контракт на три года с «Ростовом».

Курбан Бердыев в данный момент совмещает в ростовском клубе посты вице-президента и тренера.



