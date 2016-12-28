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«Милан» предложит Доннарумме новый контракт с зарплатой в 5 млн евро

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Руководство «Милана» довольно выступлением голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, игроку сборной Италии будет предложен контракт до 2022 года с зарплатой в 5 млн евро за сезон. Отмечается, что «россонери» планируют решить этот вопрос до 25 февраля 2017 года. В этот день футболисту исполнится 18 лет и он сможет подписывать контракты на срок более трех лет. 

Ранее сообщалось, что голкипером активно интересуется мадридский «Реал» и уже провел предварительные переговоры с его агентом – Мино Райолой.

Доннарумма выступает за основу «Милана» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой Суперкубок Италии, сыграв 49 матчей.

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