«Барселона» договорилась о переходе Канселу

Тренерский штаб «Барселоны» определился с очередным трансфером в защитную линию.

Как сообщает Sport.es, летом 2017 года каталонский клуб пополнит футболист сборной Португалии и «Валенсии» Жоау Канселу. Отмечается, что стороны достигли принципиальной договоренности по трансферу, а его сумма составит 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые проявляют интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, а также капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне.

В нынешнем сезоне Канселу провел на клубном уровне 18 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Португалии в 15 млн евро, а его контракт с «Валенсией» рассчитан до 2021 года.