ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи»

Защитник «Севильи» Тимоте Колодзейчак может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.



По информации источника, на игрока испанской команды претендует московский ЦСКА. Отмечается, что главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не рассчитывает на футболиста, а в его услугах также заинтересованы в «Мидлсбро» и мёнхенгладбахской «Боруссии».



Колодзейчак перешел в андалусийский клуб из «Ниццы» в 2014 году. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел во всех турнирах 8 матчей и получил одну карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Севильей» рассчитан до 2018 года.