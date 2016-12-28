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ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Севильи» Тимоте Колодзейчак может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

По информации источника, на игрока испанской команды претендует московский ЦСКА. Отмечается, что главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не рассчитывает на футболиста, а в его услугах также заинтересованы в «Мидлсбро» и мёнхенгладбахской «Боруссии».

Колодзейчак перешел в андалусийский клуб из «Ниццы» в 2014 году. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел во всех турнирах 8 матчей и получил одну карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Севильей» рассчитан до 2018 года.

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