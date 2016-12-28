Владислав Третьяк: В Баффало у нашей «молодежки» тоже началось с поражения канадцам, а закончилось победой в финале

Евгений Зимин: Маленькие площадки – не препятствие для наших команд. Надо меньше бегать и больше думать

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал поражение молодежной сборной России на чемпионате мира от канадцев (3:5).