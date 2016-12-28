Владислав Третьяк: В Баффало у нашей «молодежки» тоже началось с поражения канадцам, а закончилось победой в финале
Президент ФХР Владислав Третьяк оценил старт сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира.
Напомним, в первом матче турнира команда Валерия Брагина проиграла хозяевам - сборной Канады (3:5), а во втором - разгромила латвийцев (9:1). Следующую игру россияне проведут в четверг против команды США.
«Начали удовлетворительно. Да, проиграли канадцам, но я думаю, ничего страшного не произошло. Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте, - цитирует Третьяка «Р-Спорт». - Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять. Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий (чемпионата мира-2011) Баффало, там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось - победой в финале».
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