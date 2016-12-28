Natus Vincere анонсировала новый состав по League of Legends

Организация Natus Vincere представила состав по League of Legends на весенний сезон LoL Continental League.



Состав Natus Vincere по League of Legends:



Симон «Zvene» Свенссон

Руслан «Gumbeq» Поздняков

Себастьян «niQ» Робак

Владислав «aMiracle» Щербина

Артур «Skash» Ермолаев



«На весенний сезон Континентальной лиги у нас сформировался состав из зрелых и опытных игроков. Каждый из них выступал на немалом количестве турниров разной значимости и масштабов. Именно этим приобретенным опытом игроки готовы делиться друг с другом, дабы избежать ошибок прошлого и вместе славно потрудиться на благо общего дела», — прокомментировал менеджер команды Natus Vincere по League of Legends Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.



Менеджер команды также сообщил, что позиция главного тренера в команде все еще вакантна.



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