Михаил Галактионов: Сборная России испытывает проблемы с составом на мемориал Гранаткина

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Михаил Галактионов сообщил, что его команда не располагает оптимальным составом для участия в международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, однако все равно будет бороться за победу.

«К сожалению, при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами. Большинство основных игроков отсутствуют, но, безусловно, в списке есть ребята, которые принимали участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2016 U-17. Тем не менее, мы, конечно, ставим задачу выступить успешно, победить на домашнем турнире», - приводит официальный сайт РФС слова Галактионова.

Турнир пройдет с 7 по 22 января в Санкт-Петербурге. Россияне на групповом этапе сыграют со сверстниками из Индии (8 января), Латвии (10 января) и Белоруссии (12 января). Подготовка к турниру для российской команды начнется 3 января. В сборе, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие 23 игрока, 20 из них попадут в заявку.

Состав сборной России на сбор в Санкт-Петербурге:

Вратари: Максим Богатырев («Локомотив», Москва), Иван Ломаев («Чертаново», Москва), Егор Седов («Анжи», Махачкала);

Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Николай Поярков («Локомотив», Москва), Станислав Каракоз («Чертаново», Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада», Тольятти);

Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов», Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба - СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново», Москва), Роман Денисов («Динамо», Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак», Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА, Москва), Михаил Яковлев («Рубин», Казань);

Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов», Самара), Станислав Лацевич («Динамо», Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново», Москва).