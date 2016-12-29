Сергей Скорович: Хочется уже победить на больших турнирах – чемпионате Европы и мира

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович после продления контракта с РФС сообщил, что хочет наконец-то выиграть с национальной командой крупный турнир.

«После чемпионата мира все сразу было обозначено (о продлении контракта), оставалось дело за технической стороной. Все заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Мы еще не всё выиграли, хочется добиться глобального успеха, есть перспектива. Как говорится, от добра добра не ищут. Да, были предложения от других стран, но моя самая главная команда – сборная России. Хочется уже победить на больших турнирах – чемпионате Европы и мира», - приводит «Р-Спорт» слова Скоровича.

Напомним, что в 2016 году подопечные Сергея Скоровича завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Сербии (3:7 в финальном матче с испанцами) и чемпионате мира в Колумбии, уступив в финале аргентинцам (4:5).