Эмиль Алиев: Задача-минимум Скоровича в сборной - призовое место на ЧЕ
Президент Ассоциации
мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что задачей-минимум для Сергея
Скоровича на посту старшего тренера мужской сборной России является завоевание
призового места на чемпионате Европы.
«Будет сформирована
сборная до 18 лет в связи с отбором на юношеские игры в Аргентине в сентябре
2018 года. На данном этапе возглавит Скорович эту сборную, которая будет
готовиться к отбору к Играм. Согласно контракту, будет подписано условие по
обязательному выходу на чемпионат Европы и минимум призовое место на финальной
стадии. Также отобраться на юношеские Олимпийские игры», - приводит
«Р-Спорт» слова Алиева.
В среду со Скоровичем
официально был продлен контракт до апреля 2018 года. Специалист возглавляет
сборную России с 2009 года и успел трижды завоевать с ней серебряные медали
чемпионатов Европы и стать вторым на чемпионате мира-2016.