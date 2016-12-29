Эмиль Алиев: Задача-минимум Скоровича в сборной - призовое место на ЧЕ

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что задачей-минимум для Сергея Скоровича на посту старшего тренера мужской сборной России является завоевание призового места на чемпионате Европы.

«Будет сформирована сборная до 18 лет в связи с отбором на юношеские игры в Аргентине в сентябре 2018 года. На данном этапе возглавит Скорович эту сборную, которая будет готовиться к отбору к Играм. Согласно контракту, будет подписано условие по обязательному выходу на чемпионат Европы и минимум призовое место на финальной стадии. Также отобраться на юношеские Олимпийские игры», - приводит «Р-Спорт» слова Алиева.

В среду со Скоровичем официально был продлен контракт до апреля 2018 года. Специалист возглавляет сборную России с 2009 года и успел трижды завоевать с ней серебряные медали чемпионатов Европы и стать вторым на чемпионате мира-2016.