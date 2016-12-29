Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария (U-20)2 : 4Швеция (U-20)
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Словакия (U-20)0 : 1США (U-20)
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эмиль Алиев: Задача-минимум Скоровича в сборной - призовое место на ЧЕ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что задачей-минимум для Сергея Скоровича на посту старшего тренера мужской сборной России является завоевание призового места на чемпионате Европы.

«Будет сформирована сборная до 18 лет в связи с отбором на юношеские игры в Аргентине в сентябре 2018 года. На данном этапе возглавит Скорович эту сборную, которая будет готовиться к отбору к Играм. Согласно контракту, будет подписано условие по обязательному выходу на чемпионат Европы и минимум призовое место на финальной стадии. Также отобраться на юношеские Олимпийские игры», - приводит «Р-Спорт» слова Алиева.

В среду со Скоровичем официально был продлен контракт до апреля 2018 года. Специалист возглавляет сборную России с 2009 года и успел трижды завоевать с ней серебряные медали чемпионатов Европы и стать вторым на чемпионате мира-2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Скорович: Хочется уже победить на больших турнирах – чемпионате Европы и мираСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович после продления контракта с РФС сообщил, что хочет наконец-то выиграть с национальной командой крупный турнир.Скорович продолжит работу со сборной России до 2018 годаСтарший тренер мужской сборной страны по мини-футболу Сергей Скорович подписал новый контракт с Российским футбольным союзом.Сборная России проиграла команде ИранаСборная России по мини-футболу уступила команде Ирана в товарищеском матче.Сборная России по мини-футболу может сыграть в Смоленске19 ноября делегация Ассоциации мини-футбола России во главе с президентом АМФР Эмилем Алиевым посетила Смоленск, где ознакомилась с инфраструктурой местного клуба «Автодор».Сборная России по мини-футболу проиграла женской команде ЛФЛСборная России по мини-футболу проиграла в товарищеском матче команде Girls Power из Любительской футбольной лиги.Лима: Бразильские футболисты способны вывести сборную России в «большом» футболе на новый уровеньНападающий сборной России по мини-футболу Лима высказал свое мнение по поводу натурализации в «большом» футболе.Сергей Абрамович: На чемпионате мира мы добились исторического результатаИгрок сборной России по мини-футболу Сергей Абрамович подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Инфантино поздравил Мутко и сборную России с серебром на чемпионате мира по мини-футболуПрезидент ФИФА Джанни Инфантино адресовал поздравления президенту РФС и министру спорта РФ Виталию Мутко. Также он поздравил сборную России по мини-футболу со вторым местом на чемпионате мира.Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ФИФАСборная России по мини-футболу сохранила третье место в рейтинге ФИФА после чемпионата мира-2016, который прошел в Колумбии.Сергей Скорович: Ночью после финала ЧМ было психологически тяжелоГлавный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович признался, что хочет выиграть с национальной командой чемпионат Европы или мира, поэтому не рассматривает другие варианты продолжения карьеры.Наставник сборной России по мини-футболу: Горжусь, что мы впервые играли в финале чемпионата мираГлавный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил выступления своих подопечных на чемпионате мира в Колумбии.Темур Алекберов: Статус фаворитов «придавил» россиян в финале ЧМ по мини-футболуБронзовый призер чемпионата мира 1996 года и чемпион Европы-1999 по мини-футболу, а ныне главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов считает, что статус фаворитов негативно сказался на действиях сборной России в финале чемпионата мира против команды Аргентины.Владислав Шаяхметов: Серебро ЧМ - это новая страница в истории российского мини-футболаКапитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов признался, что его команда, несмотря на поражение в финале, все равно должна быть довольна своим выступлением на чемпионате мира в Колумбии.Эмиль Алиев: На несколько лет мы вторые в мире – это огромное достижениеПрезидента Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира в Колумбии.Сергей Абрамов: Порадовало то, что на чемпионате мира не было слабых командНападающий сборной России Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Сергей Абрамов: Горжусь тем, что мы сделали на чемпионат мираНападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии.Отложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОтложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о сборной России по мини-футболу, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира.Голкипер Густаво завершил карьеру в сборной России по мини-футболуГолкипер подмосковного «Динамо» Густаво принял решение завершить карьеру в сборной России по мини-футболу.Сергей Скорович: Мне не в чем упрекнуть командуСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал поражение от Аргентины (4:5) в финале ЧМ-2016 в Колумбии.

Россия
Россиякалендарьстатистика