Федор Канарейкин: От нападения хотелось бы больше агрессии
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Хочу поздравить «Барыс» с победой. Игра сегодня была интересная и для зрителей, которые заполнили полную арену. Мы провели качественную игру в обороне. Не удался нам третий период, здесь были индивидуальные ошибки. От нападения хотелось, чтобы было больше агрессии, но на сегодняшний день это то, что мы смогли, наверное, выдавить. Хочу поздравить всех любителей хоккея с наступающим новым годом, особенно болельщиков «Авангарда». До встречи в новом году, - сказал специалист.
Матч
Барыс - Авангард - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Зубов (Пестушко), 18:32 (0:1). Панюков (Савченко, B. Shinnimin), 42:12 (1:1). Сен-Пьер (Савченко, B. Shinnimin), 45:32 (2:1). Пушкарёв (Кучин), 59:35 (3:1).
Место и дата
28 декабря 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция