Федор Канарейкин: От нападения хотелось бы больше агрессии

Федор Малыхин: Мы до конца не знаем правил игры в новом формате овертайма, их не озвучивали

Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).