Ольга Подчуфарова: Нужно подарить праздник нашей стране и поздравить с наступающим Новым годом

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова оценила свое выступление в масс-старте «Рождественской гонки», в котором она в паре с Алексеем Волковым заняла третье место.



«Довольны ли третьим местом? Мы же еще побежим финальную часть, и поэтому пока рано нас поздравлять с чем-то. Думаю, оба могли стрелять лучше, но настроение у всех хорошее, атмосфера праздника. На огневом рубеже были дурацкие ошибки, они появляются с пылу, с жару. Во второй части будет борьба за победу. Нужно подарить праздник нашей стране и поздравить с наступающим Новым годом. Поэтому мы будем только первыми», – сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».