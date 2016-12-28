Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ХК Сочи1 : 4Спартак
Биатлон  Масс-старт
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Хоккей  ЦСКА3 : 3Динамо Москва
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Саутгемптон- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ольга Подчуфарова: Нужно подарить праздник нашей стране и поздравить с наступающим Новым годом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова оценила свое выступление в масс-старте «Рождественской гонки», в котором она в паре с Алексеем Волковым заняла третье место.

«Довольны ли третьим местом? Мы же еще побежим финальную часть, и поэтому пока рано нас поздравлять с чем-то. Думаю, оба могли стрелять лучше, но настроение у всех хорошее, атмосфера праздника. На огневом рубеже были дурацкие ошибки, они появляются с пылу, с жару. Во второй части будет борьба за победу. Нужно подарить праздник нашей стране и поздравить с наступающим Новым годом. Поэтому мы будем только первыми», – сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рождественская гонка». Гонка преследования. ОнлайнСегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка».Хильдебранд и Лессер выиграли масс-старт Рождественской гонки-2016, Подчуфарова и Волков – третьиНемецкие биатлонисты Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер стали победителями масс-старта Роджественской гонки-2016.«Рождественская гонка». Масс-старт. ОнлайнСегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка».Хинц заменит Пройс на «Рождественской гонке»Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит сегодняшнюю «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене из-за болезни.Кайшева, Услугина, Подчуфарова, Акимова и Глазырина выступят на этапе Кубка мира в ОберхофеСтал известен состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе.Подчуфарова и Волков выступят в Рождественской гонкеСтал известен состав биатлонистов на Рождественскую гонку.Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачетеПосле победы в спринтерской гонке в Нове Место (Чехия), где проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону, Татьяна Акимова переместилась на 11-е место в общем зачете.Подчуфарова стартует 33-й, Слепцова – 91-й в спринте на Кубке мира в Нове МестоСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.Двухминутное отдалениеДвухминутное отдалениеВ эстафете россиянки снова остались без медалей.Германия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – шестаяНа этапе Кубка мира по биатлону в Полкюке (Словения) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете на этапе в ПоклюкеОпределен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке.Ольга Подчуфарова: У меня еще птички над головой летаютРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова – о гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения).15 гонок без медалей. Российские биатлонистки продолжили антирекордную серию15 гонок без медалей. Российские биатлонистки продолжили антирекордную сериюЖенская гонка преследования в Поклюке – в любопытных цифрах и фактах.Ольга Подчуфарова: На сегодняшний день я могу быть довольна гонкойРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 13-е место.«Завтра встать бы с постели!» Чем запомнится женский спринт в Поклюке«Завтра встать бы с постели!» Чем запомнится женский спринт в ПоклюкеЖенская сборная России по биатлону осталась без медалей в спринтерской гонке на 2-м этапе Кубка мира, который стартовал в словенской ПоклюкеДальмайер выиграла спринт в Поклюке, Подчуфарова - 13-яНа этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась спринтерская гонка у женщин. Выиграла ее немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.Подчуфарова побежит спринт на Кубке мира под 3-м номеромСтал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает официальный сайт СБР.Малышко не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в ПоклюкеТренерский штаб сборной России по биатлону назвал составы мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения).Акимова стартует 30-й в гонке преследования на КМ в Эстресунде, Загоруйко - 43-йСегодня в 13:15 мск в Эстерсунде состоится женская гонка преследования.Слепцова, Малышко и Елисеев – в составе сборной России на спринтерские гонки в ЭстерсундеСоюз биатлонистов России опубликовал составы мужской и женской команды на спринтерские гонки в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Ольга Подчуфарова
Ольга Подчуфаровавсе новости
Рождественская гонка
Рождественская гонкатаблицакалендарьстатистикатексты/новости