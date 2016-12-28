Эдуард Занковец: По движению у нас это был один из самых лучших матчей
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Наверное, по движению у нас это был один из самых лучших матчей. Не могу говорить за команду соперника. В нашем исполнении по движению однозначно один из лучших матчей. Очень приятно, что ребята играли до конца, несмотря на то, что проигрывали после двух периодов. Не опускали руки, верили, что можно было переломить ход матча и смогли добиться победы, нелегкой и тяжелой победы, но, наверное, она даже вдвойне приятна над таким соперником, - сказал специалист.
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