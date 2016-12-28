Дубль Светлакова принес ЦСКА волевую победу над «Динамо»
В матче, посвященном 70-летию клуба, хоккеисты ЦСКА одержали волевую победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами у армейцев отличились Андрей Кузьменко, Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Андрей Светлаков, оформивший дубль. У «Динамо» отличись Мартиньш Карсумс, Яков Рылов и Юусо Хиетанен.
В следующем матче 3 января «Динамо» в Омске сыграет против местного
«Авангарда». ЦСКА сыграет двумя днями позже на выезде с рижским
«Динамо».
Матч
ЦСКА - Динамо - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Кузьменко (Жарков, Светлаков), 10:19 (1:0). Карсумс (Терещенко, Вишневский), 19:29 (1:1 - бол.). Блажиевский (Кугрышев, Мамин), 34:29 (2:1). Рылов 36:11 (2:2). Хиетанен (Вишневский, Кашпар), 45:17 (2:3 - бол.). Светлаков (Плэтт, Мамин), 52:46 (3:3). Светлаков (Блажиевский, Кузьменко), 53:56 (4:3). Киселевич (Телегин, Пивцакин), 56:18 (5:3 - бол.).
Место и дата
28 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция