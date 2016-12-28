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Спартак» уверенно в гостях переиграл «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты московского «Спартака» переиграли в гостях ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами у москвичей отметились Лукаш Радил, Всеволод Сорокин, Райан Стоа и Игорь Мирнов. У «Сочи» единственная шайба на счету Ивана Захарчука.

В следующем матче 4 января «Спартак» на выезде встретится с «Барысом». «Сочи» в тот же день также в гостях сыграет с «Автомобилистом».

Матч

ХК Сочи - Спартак - 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Голы:

Радил (Стэплтон, Гилрой), 22:23 (0:1). Сорокин (Толпеко), 25:19 (0:2). Стоа (Гилрой), 30:01 (0:3). Мирнов (Потапов, Васильев), 32:09 (0:4). Захарчук (Мамкин, О'Делл), 38:20 (1:4).

Место и дата

28 декабря 19:30, Большой, Онлайн-трансляция


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