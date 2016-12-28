Спартак» уверенно в гостях переиграл «Сочи»
Хоккеисты московского «Спартака» переиграли в гостях ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами у москвичей отметились Лукаш Радил, Всеволод Сорокин, Райан Стоа и Игорь Мирнов. У «Сочи» единственная шайба на счету Ивана Захарчука.
В следующем матче 4 января «Спартак» на выезде встретится с «Барысом». «Сочи» в тот же день также в гостях сыграет с «Автомобилистом».
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