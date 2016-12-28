Спортивный директор Na'Vi: Мы решили не идти на поводу у игроков и по-другому подошли к процессу отбора
Спортивный директор Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарёв в интервью студии RuHub рассказал о том, как проходил набор в новый состав Na'Vi.
Напомним, что 27 декабря Natus Vincere анонсировала новый состав команды по Dota 2. К Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, Роман «rmN-» Палей и Мальте «Biver» Винтер.
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