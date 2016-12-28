Сергей Орешкин: Побежали забивать и нарвались на две контратаки
После поражения от ЦСКА (3:5) главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не стал ругать своего вратаря и объяснил причины неудачи
- Интересная игра для болельщиков, реализовали большинство – это плюс, вышли вперед, побежали забивать еще и нарвались на две контратаки – это минус.
- Почему два последних матча пропустил вратарь Александр Еременко?
- Он болеет.
- Не считаете, что без него команда в обороне теряет уверенность?
- Не считаю. Претензий к вратарю Заливину нет. Он сыграл хорошо. А пропустил в пустые ворота и когда наш защитник позволил сопернику вылезти на пятачок. В чем же тут вина вратаря?
- Как смотрелось звено Кашпар – Терещенко – Карсумс, на которое делалась ставка в межсезонье?
- Они забили две шайбы в большинстве, а в равных составах… Кашпар долго не играл. Время покажет, насколько боеспособна эта тройка.
Матч
ЦСКА - Динамо - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Кузьменко (Жарков, Светлаков), 10:19 (1:0). Карсумс (Терещенко, Вишневский), 19:29 (1:1 - бол.). Блажиевский (Кугрышев, Мамин), 34:29 (2:1). Рылов 36:11 (2:2). Хиетанен (Вишневский, Кашпар), 45:17 (2:3 - бол.). Светлаков (Плэтт, Мамин), 52:46 (3:3). Светлаков (Блажиевский, Кузьменко), 53:56 (4:3). Киселевич (Телегин, Пивцакин), 56:18 (5:3 - бол.).
Место и дата
28 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция