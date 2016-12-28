Сергей Орешкин: Побежали забивать и нарвались на две контратаки

После поражения от ЦСКА (3:5) главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не стал ругать своего вратаря и объяснил причины неудачи

- Интересная игра для болельщиков, реализовали большинство – это плюс, вышли вперед, побежали забивать еще и нарвались на две контратаки – это минус.

- Почему два последних матча пропустил вратарь Александр Еременко?

- Он болеет.

- Не считаете, что без него команда в обороне теряет уверенность?

- Не считаю. Претензий к вратарю Заливину нет. Он сыграл хорошо. А пропустил в пустые ворота и когда наш защитник позволил сопернику вылезти на пятачок. В чем же тут вина вратаря?

- Как смотрелось звено Кашпар – Терещенко – Карсумс, на которое делалась ставка в межсезонье?

- Они забили две шайбы в большинстве, а в равных составах… Кашпар долго не играл. Время покажет, насколько боеспособна эта тройка.