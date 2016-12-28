Дмитрий Квартальнов: Сегодня нашлись ребята, переломившие игру

После победы над «Динамо» (5:3) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов посетовал на ненужные удаления и похвалил свою молодежь.

- Игра давалась тяжело, проблема – в игровой дисциплине, опять хватали дешевые удаления и дали гандикап сопернику. За такие нарушениями в плей-офф не простят. После поражения от «Локомотива» я сказал, что у нас не нашлось тех, кто перевернет плохие матчи. Сегодня такие ребята нашлись. Очень приятно, что это молодежь. Ребята растут через такие важные и трудные матчи, и это радует.