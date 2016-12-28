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«СКА-Нефтяник» продолжает терять очки

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Три дня назад лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» после 15 побед подряд потерпел первое поражение. Хабаровчане в Красноярске уступили «Енисею» (4:8).

Сегодня неудачная серия лидера продолжилась в Кемерове. Местный «Кузбасс» отчаянно борется за то, чтобы продолжить борьбу за медали. Это желание помогло хозяевам вырвать ничью (5:5). Однако отрыв «СКА-Нефтяника» от идущей второй «Байкал-Энергии» после 17 туров составляет 15 очков.

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