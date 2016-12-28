«Волга» отрывается от «Водника»

Ульяновская «Волга» продолжает лидировать в западной группе чемпионата России по хоккею с мячом. Ульяновцы в гостях уверенно переиграли нижегородский «Старт» (7:3). А вот преследующий «Волгу» «Водник» потерял очки в Кирове (4:4). В динамовском противостоянии, которое состоялось в Казани, победа осталась за хозяевами (5:3).

и в н п мячи о

1 Волга Ульяновская область 15 12 2 1 87-48 38

2 Водник Архангельск 15 11 2 2 68-42 35

3 Динамо Москва 15 6 0 9 55-79 18

4 Динамо-Казань 17 4 5 8 54-64 17

5 Родина Киров 17 4 4 9 45-57 16

6 Старт Нижний Новгород 15 2 3 10 41-60 9