Георгий Полтавченко: Первые 8-10 лет такие объекты, как стадион на Крестовском острове, являются убыточными
Губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко заявил, что новый стадион на Крестовском острове будет
убыточным в первые годы эксплуатации.
- Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов
показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные
объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными, - написал
Полтавченко в письме, которое на своем аккаунте в Facebook опубликовал депутат Борис
Вишневский.
Напомним, ранее стало известно, что сдачу работ на новом
петербургском стадионе продлили до 31 марта. Кроме того, власти Петербурга
заключили дополнительный контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском
острове суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей.
«Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала». Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
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