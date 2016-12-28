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Георгий Полтавченко: Первые 8-10 лет такие объекты, как стадион на Крестовском острове, являются убыточными

Источник:  Аккаунт Бориса Вишневского в FacebookКомментарии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что новый стадион на Крестовском острове будет убыточным в первые годы эксплуатации.

- Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными, - написал Полтавченко в письме, которое на своем аккаунте в Facebook опубликовал депутат Борис Вишневский.

Напомним, ранее стало известно, что сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта. Кроме того, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском острове суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей.

«Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала». Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Новый миллиард и новый срок - почему нет повода паниковать за арену в Петербурге

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