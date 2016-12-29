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Димитрис Итудис: В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА нужны дополнительная энергия и мотивация

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед выездным матчем Евролиги против «Црвены Звезды» отдал должное силе соперника.

«Црвена Звезда» – команда, которая многое сохранила после плей-офф прошлого сезона. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки и питаются энергией своих болельщиков, особенно когда проводят матчи на большой арене. Белградцам уже удалось выиграть несколько важных поединков, к примеру, у «Маккаби» и «Реала». Они остаются в зоне претендентов на выход в плей-офф и амбициозно рассчитывают попасть в восьмерку лучших. Потому в таком матче нам нужны дополнительные энергия и мотивация», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

В четверг в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют сербская «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В стартовых 14 матчах ЦСКА одержал 12 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Црвены Звезды» было в активе шесть викторий при восьми поражениях.

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА

Место и дата

29 декабря 21:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция

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