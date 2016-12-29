Димитрис Итудис: В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА нужны дополнительная энергия и мотивация
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед выездным матчем Евролиги
против «Црвены Звезды» отдал должное силе соперника.
«Црвена Звезда» – команда, которая многое сохранила после плей-офф
прошлого сезона. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки и
питаются энергией своих болельщиков, особенно когда проводят матчи на большой
арене. Белградцам уже удалось выиграть несколько важных поединков, к примеру, у
«Маккаби» и «Реала». Они остаются в зоне претендентов на выход в плей-офф и
амбициозно рассчитывают попасть в восьмерку лучших. Потому в таком матче нам
нужны дополнительные энергия и мотивация», - приводит официальный сайт ЦСКА
слова Итудиса.
В четверг в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют
сербская «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.
Их матч пройдет в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
В стартовых 14 матчах ЦСКА одержал 12 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Црвены Звезды» было в активе шесть викторий при восьми поражениях.
Матч
Место и дата
29 декабря 21:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция