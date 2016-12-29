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Ирина Заряжко: Меня колошматило еще перед полуфиналом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Волейболистка казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы в Кубке России призналась, что безумно волновалась перед Финалом четырех турнира и обрадовалась победе команды в финале.

«Ура! Мой первый Кубок России! Меня еще перед полуфиналом с «Протоном» просто «колошматило». Не знаю, почему было сильное волнение. Сегодня отдали третью партию московскому «Динамо», но в четвертом сете даже при счете 24:15 держали себя в полной концентрации. Были максимально собранными, так как третий сет отдали сами. Потом эмоции улеглись, ушел страх. Я безумно счастлива!», - приводит «Р-Спорт» слова Заряжко.

Волейболистки казанского «Динамо» в среду выиграли Кубок России, победив московское «Динамо» со счетом 3-1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15). Для казанского клуба этот Кубок России стал третьим в истории.

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