Ришат Гилязутдинов: Мы разобрали игру московского «Динамо»

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов считает, что его подопечные показали хорошую игру в финале Кубка России с московским «Динамо» за счет того, что они грамотно подготовились к матчу и разобрали игру соперниц.

«Наша команда сегодня играла хорошо. Удалось разобрать игру московского «Динамо». Все моменты сложились в одно целое. Замена Евгении Старцевой на Ирину Филиштинскую не была спонтанной. Обе девочки показали себя с наилучшей стороны. Они изменяли ход игры, и эта смена рисунка позволяла нам играть чуть свободнее», - приводит «Р-Спорт» слова Гилязутдинова.

Волейболистки казанского «Динамо» в среду выиграли Кубок России, победив в финале московское «Динамо» со счетом 3:1. Для казанского клуба этот Кубок России стал третьим в истории.