Минское «Динамо» проиграло «Давосу», но вышло в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккеисты минского «Динамо» в заключительном матче группового этапа Кубка Шпенглера проиграли швейцарскому «Давосу».

Встреча, прошедшая в среду в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев турнира. В их составе по шайбе забросили Ноа Шнебергер, Пертту Линдгрен и Энцо Корви, а Дрю Шор оформил дубль. У минчан по голу на счету Роба Клинкхаммера и Данилы Карабаня, а на счету Александра Павловича дубль.

Таким образом, у «Давоса» стало три очка. Он догнал в турнирной таблице группы Каттини «Динамо» и сборную Канады. Места в этой группе распределились по разнице заброшенных и пропущенных шайб: первыми финишировали минчане («плюс один»), вторыми – хоккеисты «Давоса» («плюс один»), третьими – канадцы («минус два»).

Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал турнира, а в четверг в четвертьфиналах «Давос» встретится с «Автомобилистом», а сборная Канады с чешским «Маунтфилдом».