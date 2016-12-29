Минское «Динамо» проиграло «Давосу», но вышло в полуфинал Кубка Шпенглера
Хоккеисты минского «Динамо» в
заключительном матче группового этапа Кубка Шпенглера проиграли швейцарскому «Давосу».
Встреча, прошедшая в среду в Давосе на льду
«Вайллант-Арены», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев турнира. В их
составе по шайбе забросили Ноа Шнебергер, Пертту Линдгрен и Энцо Корви, а Дрю
Шор оформил дубль. У минчан по голу на счету Роба Клинкхаммера и Данилы
Карабаня, а на счету Александра Павловича дубль.
Таким образом, у «Давоса» стало три очка. Он
догнал в турнирной таблице группы Каттини «Динамо» и сборную Канады. Места в
этой группе распределились по разнице заброшенных и пропущенных шайб: первыми
финишировали минчане («плюс один»), вторыми – хоккеисты «Давоса» («плюс один»),
третьими – канадцы («минус два»).
Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал турнира, а в четверг в четвертьфиналах «Давос» встретится с «Автомобилистом», а сборная Канады с чешским «Маунтфилдом».
Матч
Динамо Мн - Давос - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Голы:
Клинкхаммер 4:54 (1:0 - мен.). Холл (Шо, Рууту), 16:03 (1:1 - бол.). Шнеебергер (Корви), 21:28 (1:2). Линдгрен (Рууту, Визер М.), 22:17 (1:3). Шо (Ледин), 29:31 (1:4 - бол.). Карабань 29:46 (2:4). Павлович 30:38 (3:4). Корви 41:40 (3:5). Павлович (Клинкхаммер), 47:35 (4:5 - бол.).
Место и дата
28 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция