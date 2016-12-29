Новый владелец «Анжи», Луис Адриано почти в «Спартаке» и завершение карьеры Иванович. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». «Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи», – говорится в пресс-релизе клуба.

2. Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани провел встречу с агентом нападающего Луиса Адриано. Стороны обсуждали возможный трансфер бразильца в московский «Спартак». Отмечается, что процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению.

Позже агент Луиса Адриано - Жилмар Велоз уточнил, что переговоры по переходу форварда в «Спартак» могут завершиться уже на следующей неделе. При этом сумма трансфера Луиса Адриано стремится к нулю.

3. Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль» - 4:3. В этой встрече безголевую «засуху» из шести матчей прервал Александр Радулов, в активе которого одна шайба. У хозяев два голевых паса отдал Никита Кучеров, а один – Андрей Василевский.

4. Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз в истории стали обладательницами Кубка России, обыграв в финале одноклубниц из московского «Динамо» - 3:1. Для казанского клуба этот Кубок России стал третьим в истории.

5. Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры. О своем решении 29-летняя теннисистка заявила в видеообращении к болельщикам на своей странице в Facebook. В сентябре она досрочно завершила сезон, отметив, что не может играть в полную силу из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги.

6. Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в пасьюте в «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене. Россияне уступили победителям немцам Ванессе Хинц и Симону Шемппу. Второй стала еще одна немецкая пара Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Ранее Подчуфарова и Волков стали третьими в масс-старте.

7. Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов сообщил, что очень хочет продолжить карьеру в высшем эшелоне немецкого футбола – бундеслиге. «Сам бы я очень хотел попробовать свои силы в бундеслиге, этот чемпионат мне нравится больше всех», - признался хавбек сборной Узбекистана.

8. Российский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру. Напомним, что WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула. При этом американская сторона публично заявила о том, что Поветкин принимал допинг, что и стало основанием для иска.

9. Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Уфы», который, скорее всего, возглавит Сергей Семак. Напомним, что клуб из Башкирии намерен объявить имя нового главного тренера до нового года.

10. Старший тренер мужской сборной страны по мини-футболу Сергей Скорович подписал новый контракт с Российским футбольным союзом. Новый договор специалиста рассчитан до 31 марта 2018 года.

11. Бывший полузащитник сборной Аргентины по футболу Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру и подписал контракт с «Эстудиантесом». Контракт рассчитан на полтора года. При этом полузащитник будет играть бесплатно.

Цитата дня: «Китайский клуб предлагал мне космические условия, ни у кого в РФПЛ нет таких зарплат» (Федор Смолов).

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Именинник: 29 декабря исполнилось 45 лет бывшему полузащитнику ЦСКА, автору победного гола в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов 4 ноября 1992 года (3:2) Дмитрию Карсакову.