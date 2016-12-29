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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Саутгемптон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии проиграли «Тоттенхэму» из Лондона.

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по голу забили Гарри Кейн и Сон Хын Мин, а Деле Алли оформил дубль. У хозяев отличился Вирджил ван Дейк. Кроме того, Гарри Кейн не реализовал пенальти.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 36 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Саутгемптона» осталось 24 очка. Он идет восьмым.

В следующих матчах чемпионата «Саутгемптон» 31 декабря примет «Вест Бромвич», а «Тоттенхэм» 1 января 2017 года на выезде сразится с «Уотфордом».

Матч

Саутгемптон - Тоттенхэм - 1:4 (1:1)

Голы

ван Дейк 2 (1:0). Алли 19 (1:1). Кейн 52 (1:2). Сон Хын Мин 85 (1:3). Алли 87 (1:4).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, ван Дейк, Фонте, Соареш, Рэдмонд, Буфал (Тадич, 72), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис (Хёйбьерг, 72), Родригес (Лонг, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз, Вертонген, Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Дембеле (Уинкс, 82), Алли, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн (Янссен, 89)

Незабитые пенальти

Кейн (Тоттенхэм), 58

Предупреждения:

Лонг, 90 - Дембеле, 15; Уокер, 55; Роуз, 60; Вертонген, 90

Удаления:

Рэдмонд, 57 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

28 декабря 22:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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