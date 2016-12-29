«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Саутгемптон»

Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии проиграли «Тоттенхэму» из Лондона.

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по голу забили Гарри Кейн и Сон Хын Мин, а Деле Алли оформил дубль. У хозяев отличился Вирджил ван Дейк. Кроме того, Гарри Кейн не реализовал пенальти.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 36 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Саутгемптона» осталось 24 очка. Он идет восьмым.

В следующих матчах чемпионата «Саутгемптон» 31 декабря примет «Вест Бромвич», а «Тоттенхэм» 1 января 2017 года на выезде сразится с «Уотфордом».