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«Давос» стал соперником «Автомобилиста» по четвертьфиналу Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский «Давос» стал соперником «Автомобилиста» из Екатеринбурга по четвертьфиналу проходящего в Швейцарии Кубка Шпенглера.

Об этом стало известно в среду вечером по окончании матчей группового этапа. В последнем из них «Давос» переиграл минское «Динамо» - 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Ноа Шнебергер, Пертту Линдгрен и Энцо Корви, а Дрю Шор оформил дубль. У минчан по голу на счету Роба Клинкхаммера и Данилы Карабаня, а на счету Александра Павловича дубль.

Таким образом, у «Давоса» стало три очка. Он догнал в турнирной таблице группы Каттини «Динамо» и сборную Канады. Места в этой группе распределились по разнице заброшенных и пропущенных шайб: первыми финишировали минчане («плюс один»), вторыми – хоккеисты «Давоса» («плюс один»), третьими – канадцы («минус два»).

Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал турнира, а в четверг в четвертьфиналах «Давос» встретится с «Автомобилистом» (третье место в группе Торриани), а сборная Канады с чешским «Маунтфилдом» (второе место в группе Торриани). Победителем группы Торриани стал швейцарский «Лугано». Он, как и «Динамо», досрочно вышел в полуфинал Кубка Шпенглера.

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