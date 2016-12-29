«Давос» стал соперником «Автомобилиста» по четвертьфиналу Кубка Шпенглера
Швейцарский «Давос» стал соперником «Автомобилиста» из Екатеринбурга
по четвертьфиналу проходящего в Швейцарии Кубка Шпенглера.
Об этом стало известно в среду вечером по окончании матчей группового
этапа. В последнем из них «Давос» переиграл минское «Динамо» - 5:4. В
составе хозяев по шайбе забросили Ноа Шнебергер, Пертту Линдгрен и Энцо Корви,
а Дрю Шор оформил дубль. У минчан по голу на счету Роба Клинкхаммера и Данилы
Карабаня, а на счету Александра Павловича дубль.
Таким образом, у «Давоса» стало три очка. Он
догнал в турнирной таблице группы Каттини «Динамо» и сборную Канады. Места в
этой группе распределились по разнице заброшенных и пропущенных шайб: первыми
финишировали минчане («плюс один»), вторыми – хоккеисты «Давоса» («плюс один»),
третьими – канадцы («минус два»).
Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал
турнира, а в четверг в четвертьфиналах «Давос» встретится с «Автомобилистом»
(третье место в группе Торриани), а сборная Канады с чешским «Маунтфилдом»
(второе место в группе Торриани). Победителем группы Торриани стал швейцарский «Лугано».
Он, как и «Динамо», досрочно вышел в полуфинал Кубка Шпенглера.