Панарин продлил контракт с «Чикаго»
Российский нападающий Артемий Панарин продлил контракт с «Чикаго»,
сообщает Theathletic.com.
Детали нового соглашения пока неизвестны. Официальное подтверждение
информации должно появиться в четверг утром по московскому времени.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России, который по окончании
сезона-2016/17 может стать ограниченно свободным агентом, хочет новый шестилетний
контракт с зарплатой около шести миллионов долларов за сезон.
Напомним, что в сезоне-2014/15 Панарин выиграл Кубок Гагарина в составе
СКА. Аосле чего форвард отправился в НХЛ, где в регулярном чемпионате набрал 77
баллов за результативность в 80 матчах за «Чикаго» и семь очков в семи матчах
плей-офф. По итогам сезона-2016/16 российский нападающий стал обладателем «Колдер
Трофи» - приза лучшему новичку.
В текущем сезоне НХЛ 25-летний россиянин в 37 матчах регулярного чемпионата забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи.