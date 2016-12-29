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Панарин продлил контракт с «Чикаго»

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Российский нападающий Артемий Панарин продлил контракт с «Чикаго», сообщает Theathletic.com.

Детали нового соглашения пока неизвестны. Официальное подтверждение информации должно появиться в четверг утром по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России, который по окончании сезона-2016/17 может стать ограниченно свободным агентом, хочет новый шестилетний контракт с зарплатой около шести миллионов долларов за сезон.

Напомним, что в сезоне-2014/15 Панарин выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Аосле чего форвард отправился в НХЛ, где в регулярном чемпионате набрал 77 баллов за результативность в 80 матчах за «Чикаго» и семь очков в семи матчах плей-офф. По итогам сезона-2016/16 российский нападающий стал обладателем «Колдер Трофи» - приза лучшему новичку.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний россиянин в 37 матчах регулярного чемпионата забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи.

Матч

Чикаго - Виннипег - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Уилер (Литтл, Троуба), 8:27 (0:1). Шейфли (Троуба, Элерс), 14:48 (0:2). Анисимов (Кейн, Панарин), 27:37 (1:2). Стэффорд (Данё, Петан), 42:27 (1:3).

Место и дата

28 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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