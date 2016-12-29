Российский нападающий Артемий Панарин продлил контракт с «Чикаго», сообщает Theathletic.com.

Детали нового соглашения пока неизвестны. Официальное подтверждение информации должно появиться в четверг утром по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России, который по окончании сезона-2016/17 может стать ограниченно свободным агентом, хочет новый шестилетний контракт с зарплатой около шести миллионов долларов за сезон.

Напомним, что в сезоне-2014/15 Панарин выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Аосле чего форвард отправился в НХЛ, где в регулярном чемпионате набрал 77 баллов за результативность в 80 матчах за «Чикаго» и семь очков в семи матчах плей-офф. По итогам сезона-2016/16 российский нападающий стал обладателем «Колдер Трофи» - приза лучшему новичку.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний россиянин в 37 матчах регулярного чемпионата забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи.