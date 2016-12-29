Шведы одолели швейцарцев, одержав вторую победу на МЧМ
Хоккеисты сборной Швейцарии в своем втором
матче молодежного чемпионата мира проиграли команде Швеции.
Встреча группы А, прошедшая в ночь на
четверг по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со
счетом 4:2 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Лиас Андерссон и Лукас
Карлссон, а Джоэль Эрикссон Эк оформил дубль. У швейцарцев отличились Йонас
Зигенталер и Келвин Тюркауф.
Таким образом, шведы одержали вторую победу
на турнире, набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы. У
швейцарцев осталось два очка. Они идут четвертыми.
В следующих матчах турнира сборная Швейцарии 31 декабря в 01:00 (мск) сыграет против датчан, а шведы 30 декабря в 01:30 (мск) сразятся с финнами.
Матч
Швейцария (U-20) - Швеция (U-20) - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы:
Эрикссон (Нюландер, Бернхардт), 4:13 (0:1). Зигенталер (Риат, Ин-Альбон), 5:08 (1:1). Андерссон (Грундстрем), 6:38 (1:2). Тюркауф (Зигенталер, Хишер), 26:17 (2:2). Эрикссон (Грундстрем, Нюландер), 54:52 (2:3). Карлссон (Асплунд), 57:11 (2:4).
Место и дата
29 декабря 01:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция