Шведы одолели швейцарцев, одержав вторую победу на МЧМ

Хоккеисты сборной Швейцарии в своем втором матче молодежного чемпионата мира проиграли команде Швеции.

Встреча группы А, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Лиас Андерссон и Лукас Карлссон, а Джоэль Эрикссон Эк оформил дубль. У швейцарцев отличились Йонас Зигенталер и Келвин Тюркауф.

Таким образом, шведы одержали вторую победу на турнире, набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы. У швейцарцев осталось два очка. Они идут четвертыми.

В следующих матчах турнира сборная Швейцарии 31 декабря в 01:00 (мск) сыграет против датчан, а шведы 30 декабря в 01:30 (мск) сразятся с финнами.