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«Питтсбург» дома обыграл «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сидни Кросби, Крис Куниц и Карл Хагелин. У гостей отличились Элиас Линдхольм и Ли Стемпняк.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 17 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 1 января в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Каролина» 31 декабря в 03:30 (мск) дома сыграет с «Чикаго».

Матч

Питтсбург - Каролина - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Линдхольм (Мёрфи, Хэнифин), 8:10 (0:1). Кросби (Шульц, Шири), 20:26 (1:1). Стемпняк (Теравайнен, Ахо), 32:32 (1:2). Куниц (Кессел, Бонино), 41:59 (2:2). Хагелин (Дэйли, Хорнквист), 55:45 (3:2).

Место и дата

29 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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