«Питтсбург» дома обыграл «Каролину»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сидни Кросби, Крис Куниц и Карл Хагелин. У гостей отличились Элиас Линдхольм и Ли Стемпняк.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 17 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 1 января в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Каролина» 31 декабря в 03:30 (мск) дома сыграет с «Чикаго».