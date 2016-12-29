«Питтсбург» дома обыграл «Каролину»
Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль
Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по
шайбе забросили Сидни Кросби, Крис Куниц и Карл Хагелин. У гостей отличились
Элиас Линдхольм и Ли Стемпняк.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на
льду почти 17 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив
матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 1 января в 04:00 (мск) примет «Монреаль», а «Каролина» 31 декабря в 03:30 (мск) дома сыграет с «Чикаго».
Матч
Питтсбург - Каролина - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Линдхольм (Мёрфи, Хэнифин), 8:10 (0:1). Кросби (Шульц, Шири), 20:26 (1:1). Стемпняк (Теравайнен, Ахо), 32:32 (1:2). Куниц (Кессел, Бонино), 41:59 (2:2). Хагелин (Дэйли, Хорнквист), 55:45 (3:2).
Место и дата
29 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция