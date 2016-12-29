Сборная США перед матчем с россиянами обыграла словаков на МЧМ
Хоккеисты сборной США в своем втором матче
молодежного чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.
Встреча группы В, прошедшая в ночь на
четверг по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу США. В их составе по шайбе забросили Таннер
Лачински, Колин Уайт, Тейдж Томпсон, Чарли Макэвой и Трой Терри. У словаков
отличились Мартин Фегервари и Михал Роман.
Таким образом, США набрали шесть очков и
догнали в турнирной таблице группы команду Канады. Три очка у россиян. Сборные
Словакии и Латвии пока очков не имеют.
В следующих матчах турнира сборная Словакии 31 декабря в 03:30 (мск) сыграет против команды Латвии, а американцы 29 декабря в 23:30 (мск) встретятся со сборной России.
Матч
Словакия (U-20) - США (U-20) - 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Голы:
Лащински (Чеккони), 10:15 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 17:00 (0:2). Фехервары (Садецки, Патаки), 18:08 (1:2 - бол.). Томпсон (Беллоуз, Рослович), 22:03 (1:3). МакЭвой (Чеккони, Рослович), 28:39 (1:4). Терри (Фитцжеральд, Кьюнин), 32:57 (1:5 - бол.). Роман М. (Садецки, Андришик), 59:23 (2:5).
Место и дата
29 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция