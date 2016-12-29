Сборная США перед матчем с россиянами обыграла словаков на МЧМ

Хоккеисты сборной США в своем втором матче молодежного чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.

Встреча группы В, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу США. В их составе по шайбе забросили Таннер Лачински, Колин Уайт, Тейдж Томпсон, Чарли Макэвой и Трой Терри. У словаков отличились Мартин Фегервари и Михал Роман.

Таким образом, США набрали шесть очков и догнали в турнирной таблице группы команду Канады. Три очка у россиян. Сборные Словакии и Латвии пока очков не имеют.

В следующих матчах турнира сборная Словакии 31 декабря в 03:30 (мск) сыграет против команды Латвии, а американцы 29 декабря в 23:30 (мск) встретятся со сборной России.