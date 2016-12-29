«Флорида» по буллитам проиграла «Торонто»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра»,
завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по
шайбе забросили Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер, а Митчелл Марнер стал автором
победного буллита. У хозяев отличились Джонатан Маршессо и Винс Трочек.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду
25 минут, нанес три броска, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч
с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл семь
минут, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 30 декабря в 03:30 (мск) примет «Монреаль», а «Торонто» 30 декабря в 03:30 (мск) на выезде встретится с «Тампой-Бэй».
Матч
Флорида - Торонто - 2:3 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Мэттьюз (Хьюман, Браун), 10:38 (0:1). Нюландер (Гардинер, Мэттьюз), 37:54 (0:2 - бол.). Маркессо (Яндл, Трочек), 40:29 (1:2). Трочек (Киндль, Маркессо), 42:43 (2:2).
Победный буллит:
Марнер - 2:3.
Место и дата
29 декабря 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция