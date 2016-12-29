«Флорида» по буллитам проиграла «Торонто»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер, а Митчелл Марнер стал автором победного буллита. У хозяев отличились Джонатан Маршессо и Винс Трочек.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 25 минут, нанес три броска, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл семь минут, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 30 декабря в 03:30 (мск) примет «Монреаль», а «Торонто» 30 декабря в 03:30 (мск) на выезде встретится с «Тампой-Бэй».